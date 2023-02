Gf Vip, Attilio Romita contro Antonella Fiordelisi e Donnamaria: la rivelazione choc

Al televoto per la prossima puntata del Gf Vip ci sono Attilio Romita, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia e Davide Donadei, continua a lasciarsi andare a dichiarazioni contro Edoardo Tavassi e Donnamaria. Durante una conversazione con Sarah Altobello, il giornalista ha ribadito la propria insofferenza verso Donnavassi che, a detta sua, controllerebbero tutte le dinamiche della casa. Parlando con Sarah, in particolare, il giornalista si è lasciato andare ad un’affermazione che riguarda la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

I due, tra alti e bassi, stanno insieme da più di tre mesi e, dopo aver superato momenti di forte crisi, oggi sembrano più uniti e innamorati che mai. Romita parlando con Sarah, ha rivelato ciò che gli avrebbe confidato Antonella Fiordelisi. «Vedi poi, ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, perché Antonella a me ha detto ‘appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in c**o’». E aggiunge: «Loro stanno così, perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia. E litigano e fanno cose, quindi è proprio il contesto che li fa stare insieme» dice il giornalista.

Le reazioni

Non sono passate inosservate le osservazioni di Attilio Romita non sono passate inosservate e, sul web, hanno scatenato le reazioni dei fan di Antonella Fiordelisi e Donnamaria. C’è chi, infatti, ha pensato che le parole di Romita siano dettate dal cattivo rapporto che ha con Donnamaria, sottolineando l’assenza di video in cui Antonella avrebbe fatto tale confidenza e chi ricorda come, poche ore prima delle parole di Attilio, Antonella si sia lasciata andare ad una confidenza con Martina Nasoni spiegandole che, vedendo Edoardo più distaccato nei suoi confronti quando è con i suoi amici, teme che fuori dalla casa del Gf Vip lui possa lasciarla.

Legame vero?

Tra gli altri, invece, c'è sottolinea che il legame tra Antonella ed Edoardo sia forte e non si concili con le parole di Romita. Attilio: «Antonella mi ha detto che appena finirà il programma lo manderà a fare in cu*o a Edoardo».

