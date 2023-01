Come accadde a Tommaso Zorzi con Francesco Oppini, anche in questa edizione del Grande Fratello Vip è nato un amore non corrisposto, quello tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria, attuale compagno di Antonella Fiordelisi. L'influencer ha confessato a Signorini durante la diretta di lunedì sera tutti i suoi tormenti interiori.

GF Vip, la confessione d'amore di Alberto per Edoardo: «In lui ho ritrovato la carezza che mi è mancata, faccio un passo indietro» (Credits Endemol Shine Italia)

Amore impossibile

Dopo averne fatto cenno qualche mese fa mentre era in isolamente a causa del Covid, Alberto de Pisis, su invito di Signorini parla per la prima volta dei suoi sentimenti per Edoardo Donnamaria. Tra i due c'è una bella amicizia, ci sono stati anche dei momenti di vicinanza che hanno risvegliato in Alberto vecchi dolori.

Questo amore non corrisposto ha fatto sì che Alberto si chiudesse e non vivesse bene la casa del Grande Fratello Vip: «Io mi reputo una persona intelligente da capire quanto fare un passo indietro - ha spiegato l'influencer - il tema dell'amore non corrisposto, mi sento di chiamarlo amore non perchè sia l'amore della mia vita, ma perchè Edoardo ha risvegliato in me dei sentimenti sopiti con mio grande stupore. Quando mi guarda negli occhi è come se mi sciogliessi piano piano e questo è un caso in cui fare un passo indietro costa tanto».

I dolori del passato

De Pisis ha poi raccontato le sue delusioni amorose che lo hanno condizionato nel suo modo di vivere l'amore: «Ho vissuto esperienze negative, da amori non corrisposti a amori fedifraghi, ho sofferto e mi hanno portato a crearmi una sorta di corazza che hanno fatto in modo di anestetizzarmi. In una maniera del tutto sbalorditiva si sono risvegliati i miei sentimenti qui. In Edoardo ho ritrovato la carezza che mi è mancata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 08:34

