GF Vip, diretta 16 gennaio: Daniele conteso tra Oriana e Nicole. Dana, Murgia e Nikita a rischio uscita

Dopo il periodo di assenza per problemi di salute, Antonino Spinalbese, è rientrato durante il week end nella casa del Grande fratello Vip. Questa sera durante la diretta di lunedì 16 gennaio, Signorini gli ridarà il benvenuto ufficiale e parlerà con i vipponi degli eventi della settimana tra litigi e "triangoli" amorosi.

22.03 Clip sull'avvicinamente tra Oriana e Daniele

22.00 Sibillino Signorini chiede a Spinalbese se non si sia documentato sul GF durante la sua permanenza fuori dalla casa

21.56 Clip sul rientro nella casa di Antonino Spinalbese. Un rientro che non è stato porpio apprezzato da tutti. «Mi aspettavo di peggio», commenta divertito l'ex di Belen

21.54 Collegamento con la Casa, Alfonso Signorini comunica ai vipponi la cattura di Matteo Messina Denaro

21.46 Nella casa fervono i bollenti spiriti, Daniele forse non si fida di Oriana. Per Nikita serata impegnativa, Patrizia torna in casa per un incontro con l'ex amica Wilma. Le anticipazioni di Alfonso Signorini

Anticipazioni

L’assenza di Antonino Spinalbese all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha permesso a Oriana Marzoli di avvicinarsi molto a Daniele Dal Moro. La bella concorrente, però, non è l’unica ad aver puntato Daniele: anche Nicole Murgia è pronta a giocarsi le sue carte e non sono mancate le scintille.

Se da un lato si profila un vero e proprio triangolo amoroso, dall’altro la coppia del Gf Vip 7 formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad alternare a momenti di armonia forti discussioni in cui a farla da protagonista, spesso e volentieri, è l’eterna gelosia di lui.

Infine, questa sera ci sarà il verdetto del televoto. Una tra Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon dovrà abbandonare ufficialmente il gioco.

