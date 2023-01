GF Vip, Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: «Fuori di qui capirai che la vincente tra me e te non sei tu»

Nella casa del Grande fratello Vip , Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno sempre avuto un ottimo rapporto, fino alla rottura insanabile. La conduttrice durante la puntata di lunedì 16 gennaio, è entrata nuovamente per un confronto con la sua ex amica e per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Amicizia al Capolinea

Durante la puntata di lunedì 16 gennaio Wilma scopre le accuse nei suoi confronti da parte di alcuni componenti della casa tra cui Attilio Romita che la definisce "strega". Ma c'è una ex concorrente che ha qualcosa da dirle, si tratta di Patrizia Rossetti che rientrando nella casa le comunica tutta la sua amarezza.

«Non pensavo di farmi degli amici qui - dice Patrizia - Quando tu un po’ di tempo fa hai detto che avresti scelto me sempre rispetto a Daniele, mi si è allargato il cuore e credevo di aver trovato un’amica. Ma ho visto delle cose che mi hanno un po’ delusa, perchè io ti ho sempre detto le cose in faccia e sentire che tu hai raccontato una tua versione delle nostre scaramucce, che io ho un sacco di problemi, che sono incavolata con il mondo... non è stato bello. Sei andata a dire agli altri cose non vere me li hai messi contro e non gli hai permesso di capirmi. Potevi venire da me e dirmi cosa non andava. Ci vuole lealtà e rispetto e con me non li hai avuti»

«Io ti ho sempre detto quello che penso di te - risponde la Goich - e se non l'ho fatto è perchè non ho il tuo modo di incalzare. Due cose mi sono rimaste in mente quando hai detto "Spero che esca" e "vada a ca*are"», Wilma non riesco molto a replicare perchè Patriza le parla sopra.

«A te piace giocare a carte ed è vero che nel poker si bleffa ed è giusto ed è una regola, ma anche se si bleffa ci vuole lealtà e rispetto e con me non l'hai mai avuto. Quando uscirai da questa casa ti renderai conto che la vincente tra me e te non sei tu»

« Con te non si può parlare - poi rispondendo a Signorini - Per me Patrizia è un'amica»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 23:36

