“Stanno spudoratamente eliminando Elia d’ufficio #gfvip”, adnon è piaciuto il trattamento riservato dalad Elia Fongaro, eliminato dal reality. Enrico, ex concorrente di quest’edizione, si è scatenato nei commenti dal suo account Twitter: “Mai visto un massacro simile – ha aggiunto sul social - E televoto chiuso 1 secondo dopo. Martina aveva percentuali bulgare. Ok (cit.)”.Enrico è una furia e i suoi tweet continuano: il commento seguente vede una foto del famoso arbitro Byron Moreno col cartellino rosso durante l'ottavo di finale tra la Corea del Sud e l'Italia col commento: “Stasera al #GFVIP”Non manca un post sulla Marchesa, tornata nella Casa per una breve incursione: “La #Marchesa quando je parte la ciavatta si avventa verso il vidiwall brandendo il poro sosia di Duca George come una spada. Pensa se a casa una volta si sbaglia... Cmq è proprio una zozza. #SaveDucaGeorge #DucaGeorgeQuelloVero #SembraFinto #GFVip #TeamZozzi”.Infine un accenno a Cecchi Paone, in nomination e alla possibilità che i finalisti siano già stati decisi