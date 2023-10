Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, scoppia la passione? Gli sguardi e le battute a doppio senso. L'attrice (20 anni più grande): «La Calabria mi piace»

di Redazione web

Ci sono o ci fanno? Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno attirato l'attenzione di curiosi nella casa del Grande Fratello. L'attrice, 20 anni più grande del bidello calabrese, sembra non disdegnare le sue attenzioni. E, quando Alfonso Signorini gli chiede se davvero tra loro ci sia un'attrazione, loro non confermano, né smentiscono. In questa edizione del GF non si sono ancora formate coppie. Saranno loro i primi?

Grande Fratello, Cesara Buonamici spiazza tutti: «Mi piacciono i calvi». Signorini scappa, poi l'appello per Alex Schwazer

Grande Fratello, Lorenzo Remotti eliminato. Il brutto gesto contro Beatrice Luzzi fa indignare tutti

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Gf

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono entrambi single.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA