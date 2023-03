Antonella Fiordelisi, la lettera dei fan: «Ecco il motivo per cui ti abbiamo eliminata dal GfVip»

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip durante la scorsa puntata. Un percorso, quello della schermitrice, durato sei mesi e che, a un passo dalla finale, si è concluso secondo la volontà del suo fandom: i sostenitori dell'ex vippona, infatti, hanno ben pensato di non votarla per farla uscire dalla casa.

L'idea, tuttavia, nasce dalle parole della mamma di Antonella Fiordelisi, la quale poco giorni fa avevo chiesto ai fan di fare uscire dal gioco la figlia perché preoccupata per la sua salute mentale.

Dopo la sua eliminazione, è iniziata a circolare sul web una lettera firmata dalla fanbase di Antonella, lettera che spiegherebbe i motivi per cui i fan hanno scelto di non votarla.

Antonella Fiordelisi, la lettera dei fan

«Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa - si legge nelle prime righe della lettera -. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo cosi. Ti abbiamo vista varcare la porta rossa bellissima e con quel sorriso che è stato impossibile non notare. Andavi incontro ad uno dei tuoi sogni, lo stavi realizzando, e ancora non sapevi quanto ti avrebbe cambiato la vita. Poi ti abbiamo vista attaccare per difesa, mostrando la tua corazza per nascondere le tue fragilità, quelle che non volevi dare in pasto a tutti. Ti abbiamo vista diffidente, piena di paure, di fronte alla nascita di un sentimento che non ti aspettavi, che non avevi previsto. E poi ti abbiamo vista innamorata, senza difese, libera da quella corazza, con tutte le fragilità e le insicurezze esposte. Ti abbiamo vista crescere sotto i nostri occhi, maturare, diventare una piccola grande donna, riuscendo a conservare sempre quella purezza e quella spontaneità della bimba che ci ha fatto innamorare tutti cantando “Pippi calzelunghe’ e sfoderando quelle mirabili frecciatine in latino».

E ancora: «Non ti sei risparmiata in nulla, hai dato tutta te stessa, tutta la tua verità. Sei stata sensualità e passione, ma anche tenerezza e sofferenza. Ti abbiamo vista con abiti che mettevano in mostra tutta la tua bellezza e senza un filo di trucco, semplicissima, mentre trascorrevi i pomeriggi a fabbricare scacchiere con l’Uomo che hai sempre definito Perfetto. Ti abbiamo vista in tutte le tue sfumature, ti abbiamo capita e ti abbiamo amata, sempre. Sei stata l’assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all’ultimo secondo in nome degli ascolti».

«Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo - scrivono i fan - massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l’odio social nei tuoi confronti e dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire basta. Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GfVip e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di 'comodini' e raccomandati purtroppo e stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata».

Poi spiegano il motivo per cui hanno deciso di eliminare la loro beniamina: «Così, dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami. Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione è stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione. Ora che sei diventata grande e consapevole di ciò che provi, ora che hai avuto il meglio di quanto potevi avere da questa esperienza, ora che hai realizzato il tuo sogno, ora che hai capito che 'in amore non vince chi gioca, ma chi ama', ora che hai scoperto per la prima volta l’Amore, ora è tempo che il gioco finisca e che cominci la vita vera, la tua nuova vita».

E concludono: «Quando e se vorrai noi saremo qui, a raccontarti l’incredibile percorso di crescita che hai compiuto. Adesso goditi l’Amore di Edoardo e la Felicita che ti meriti piccola Nellina nostra. Buon Inizio di questa nuova Vita e che sia Meravigliosa come te. I tuoi Donnalisi».

