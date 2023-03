GF Vip, Antonella Fiordelisi delusa dalla mamma: «Volevo restare, per lei ho rinunciato all'Isola dei Famosi»

Doppia delusione per Antonella Fiordelisi eliminata a sorpresa della puntata di lunedì 20 marzo del Grande Fratello Vip. Non solo ha perso al televoto ottenendo solo l'8% delle preferenze, ma a convicere tutti a non votarla è stata sua mamma in persona usando il suo account Instagram.

La delusione di Antonella

Antonella Fiordelisi, 1,2 milioni di follower su Instagram è passata da essere la favorita del Grande Fratello Vip all'eliminato con l'8% delle preferenze. Tutto merito o colpa della mamma che dopo la scorsa puntata ha scritto una lettera Pier Silvio Berlusconi usando il profilo di Antonella e invitando tutti i suoi fan a farla uscire dalla casa.

«Tua mamma ha invitato tutti i tuoi fan a non salvarti, ora ti faccio leggere quello che lei hai scritto», ha spiegato Alfonso Signorini ad Antonella mostrandole le parole scritte dalla mamma. Antonella prova a difenderla ma è evidente mente delusa: «Ma se l'ha fatto dal mio profilo è normale che sia finita così. Grazie mamma, mi hai fatta uscire».

Poi prosegue: «Nel 2019 mi avevano proposto l'Isola dei famosi e mia mamma per la sua ansia mi disse di non andare e io mi sono fatta condizionare e ho rinunciato. Lei ha quindi fatto un appello che non doveva fare, io volevo arrivare fino in fondo».

«Ho capito una cosa, non devo lasciare il mio profilo ai miei genitori», conclude la Fiordelisi una volta in studio scherzando con Alfonso Signorini.

