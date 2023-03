Alberto De Pisis choc al GfVip: «Bullizzato perché mi vedevano "diverso", ho toccato il fondo molte volte»

di Redazione web

Alberto De Pisis è uno dei concorrenti "più longevi" all'interno della casa del GfVip: il gieffino ha, infatti, fatto il suo ingresso nel reality a settembre e nonostante non sia ancora ufficialmente un finalista del programma, è comunque riuscito ad arrivare fino alla fine. Alberto De Pisis ha recentemente ha raccontato le sue esperienze durante il gioco del reality "la linea della vita". Il concorrente ha detto di essere stato vittima di bullismo.

Il racconto di Alberto De Pisis

Quando i concorrenti del Grande Fratello tracciano la loro linea della vita raccontano tutto ciò che, fino a questo momento, gli è accaduto. Così ha fatto anche Alberto De Pisis che ha detto: «Quando avevo sette anni c’è stata la separazione dei miei genitori che, in maniera inevitabile, mi ha segnato. Io sono sempre stato un mammone, credo che quando i miei si sono separati ho dormito nel letto con mia mamma fino ai dieci anni. Mio papà è una persona molto rigida. Io per mio padre anche da solo piango, e queste lacrime so che tante volte sono dettate da quello che mi è mancato di lui.



I finalisti del Grande Fratello Vip

Alberto De Pisis non ha ancora strappato il pass per la finale del Grande Fratello Vip e spera che il prossimo posto libero possa essere il suo. Nel frattempo in finale ci sono tre donne: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

