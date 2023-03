Gf Vip, Edoardo Donnamaria commenta l'uscita di Antonella Fiordelisi: «Eliminata dai tuoi stessi fan, ma per me hai vinto tu»

di Redazione web

Edoardo Donnamaria ha commentato sui social l'eliminazione a sorpresa di Antonella Fiordelisi che, dopo sei mesi all'interno del programma, non è riuscita ad accedere alla finale del reality show, al suo posto ci è andata Giaele De Donà. Dopo la squalifica di Edoardo, le ultime settimane all'interno della casa sono state davvero dure per Antonella che più volte aveva ribadito di essere stanca a livello psicologico fino al punto di desiderare uscire e proprio per questo, secondo lei, l'appello della mamma e del papà ai suoi fan, l'avrebbe aiutata a "farsi eliminare".

Il commento di Edoardo Donnamaria

Anche Edoardo Donnamaria è fermamente convinto che Antonella Fiordelisi non sia arrivata in finale solo perché i suoi fan hanno voluto "farle del bene" non votandola e quindi risparmiandole tutto lo stress che avrebbe potuto accumulare ancora nelle prossime settimane. Sul proprio profilo Instagram, Edoardo ha scritto: «Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu» con tanto di emoticon con il cuore.



La reazione di Antonella

Dopo aver letto le dichiarazioni della mamma e avere ricevuto il verdetto della sua eliminazione, Antonella Fiordelisi ha commentato cinicamente: «È stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatta uscire a un passo dalla finale». Adesso Antonella potrà finalmente abbracciare il suo Edoardo per il quale nelle ultime settimane ha versato molte lacrime.

#antonella è stata la vera protagonista. Non voglio intavolare discussioni sugli episodi ma in un contesto terribile come quello del #gfvip7 -il peggior reality di sempre-tutto ruotava intorno a Lei. Bellissima l'empatia con #nikita#GFvip #donnalisi #fiorde #Antonellafiordelisi pic.twitter.com/3udglAu9Ij — Tv addicted real 🇮🇹 (@StraTalk87) March 21, 2023

