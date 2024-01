Lino Banfi, il segreto con Vittoria: «I miei poster in camera tua? Hai ragione, facciamo così. Ma non dirlo a papà Fedez...»

di Alessia Di Fiore

Il botta e risoosta tra Fedez e Lino Banfi non si ferma,. E continua a strappare un sorriso. Ieri sera, Fedez, ha "minacciato" scherzosamente la figlia Vittoria che se non avesse smesso di essere così ossessionata da Elsa le avrebbe regalato la bambola di Lino Banfi, suscitando in Vittoria una reazione esilarante: la piccola di casa Ferragnez si è infatti rifiutata categoricamente alla proposta del padre mettendo su il solito teatrino drammatico (ma divertente) che la vede spesso come protagonista.

Nelle ore successive è arrivata la risposta di Lino Banfi, che ha dimostrato di avere autoironia e di saper stare perfettamente al gioco, promettendo in regalo al rapper e alla figlia delle bambole di Lino Banfi e dei poster, peccato che a Vittoria, la cosa non sia andata per niente a genio.

Al video di Fedez in cui chiede a Vitto di ringraziare il famoso nonno Libero, l'attore ottantasettenne ha risposto a sua volta con un video in cui, questa volta, si rivolge proprio alla figlia di Fedez e Chiara. «Ciao Vittoria, hai ragione tu.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA