Ferragnez, vacanze (atipiche) a Milano: Fedez fa visita a nonna Luciana

di Alessia Di Fiore

Cambio di piani per i Ferragnez. Le vacanze in montagna sono saltate, forse per il pandoro-gate che ha coinvolto Chiara e le sue società. Così, l'influencer e il marito stanno trascorrendo le festività a Milano, in famiglia.

Il Natale e il Capodanno passeranno all'insegna della privacy, per l'insolita assenza di Chiara dai social. Oggi, 30 dicembre, Fedez è stato da sua nonna. Il rapper, decisamente più attivo della moglie sui social, ha condiviso alcuni video insieme alla nonnina, che non sono sfuggiti ai fan.



I due stanno trascorrendo del tempo di qualità che Fedez sta immortalando sui social. Prima un veloce fit-check dell’outfit della nonna e poi una bella partita a carte. A dimostrazione del fatto che non si è mai troppo grandi per giocare con i propri nonni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA