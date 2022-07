Fedez, l'annuncio del nuovo progetto: «Non vedo l'ora di iniziare questa avventura»

Fedez no stop. Dopo il grande evento in piazza Duomo a Milano per la fondazione TOG (Together to go), il rapper ha annunciato che ora si impegnerà per aiutare il comune dove è nato: Rozzano, hinterland di Milano. «Ci tenevo a raccontarvi quali saranno i progetti futuri della mia fondazione» spiega Fedez su Instagram. «Il prossimo step sarà quello di aiutare il quartiere da dove vengo e dove abita tutta la mia famiglia. «Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avvenutura».

E dopo un attimo di silenzio, il rapper già lancia il primo spoiler, com'è solito fare: «Sto parlando di Rozzano!» dice sorridendo e sollevando i pollici in segno di "ok". E scherzando aggiunge: «Rozzangeles». Nessun dettaglio su quale sarà il progetto nello specifico, nè altri commenti. Fedez si è limitato a comunicare che c'è un work in progress sul quartiere di Milano. Cosa sarà? I follower attendono trepidanti news.

