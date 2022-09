Fedez alla presentazione di X Factor, un dettaglio non passa inosservato: «Forse era l'emozione...»

Emozione fin troppo evidente. Fedez in ansia per il ruolo di giudice di X Factor ? A giudicare dalle foto della presentazione ufficiale sembrerebbe di sì. Basti notare, come si vede dalle foto, il sudore che gronda dalle ascelle del rapper. Accanto ai colleghi, Ambra Angiolini, Dargen D’amico, Rkomi e Francesca Michielin, l'alone di sudore che trapela dalla maglia beige di Fedez non passa inosservato.

X Factor, la nuova edizione dal 15 settembre

Partirà giovedì 15 settembre la nuova stagione di X Factor 2022, che prevede tantissime novità, a partire dal tavolo dei giudici che è completamente cambiato con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’amico, Rkomi. Di certo, Fedez è tra i veterani del programma. Infatti, a 4 anni dall’ultima volta, il rapper, apparso nelle sue cinque edizioni competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi ritorna per una nuova sfida.

E, poi, i debutti, come giudici, di Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari, nel mondo dello spettacolo da trent’anni costantemente sulla cresta dell’onda; di Dargen D’Amico, uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale; e di Rkomi, uno degli artisti più apprezzati e di successo della nuova generazione italiana, reduce dai trionfi dei suoi ultimi lavori che hanno infranto ogni record precedente.

