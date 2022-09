L'umore è altissimo e c'è tanta voglia di musica tra i nuovi giudici di X Factor che giovedì 15 settembre si siederanno al tavolo del talent targato Sky. Oggi la conferenza stampa con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Rkomi che sono apparsi particolarmente affiatati. Leggo ha avuto la possibilità di visionare già la prima puntata e Francesca Michielin, nuova conduttrice, ha brillato.

X Factor 2022, parlano i giudici: Fedez «Sono andato via in modo traumatico», Ambra «Mi tatuerò una X»

La prima puntata di X Factor 2002 che andrà in onda su Sky il prossimo giovedì è stata presentata in anteprima alla stampa italiana questa mattina in occasione della conferenza, dove oltre ai giudici sono intervenuti Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, Eliana Guerra, showrunner XF 2022 e Marco Tombolini, Co-Ceo Fremantle.

Quella di quest'anno è un'edizione molto importante per tutti, è una ripartenza che fa sentire giudici e produzione come se fosse il primo giorno di scuola. Nonostante i rumors passati però non si è parlato di ultima edizione, anzi Marco Tombolini, Co-Ceo Fremantle ha sottolineato insieme a Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia: «Siamo in scadenza di contratto, ma abbiamo tutta l'intenzione di rinnovare». «Sono contento - ha detto scherzando D'Argen - perché se sarà l'ultima edizione non sarà colpa nostra».

X FACTOR 2022: I GIUDICI PARLANO

Torna dietro il banco dei giudici Fedez che fa una confessione: «Aspettavo da un po' questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Quando Eliana è tornata nel team e ci siamo sentiti in tutte le stagioni in cui non ero giudice, ci siamo sentiti. Appena il terreno era propizio per un ritorno, non ho esitato. Ci aspetta una grande sfida. So cosa abbiamo fatto fino ad ora. So quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo, senza essere troppo scaramantico, credo fortemente in questo progetto, quello che faccio è godermi il momento senza prepararmi troppo, X Factor mi ha battezzato dal punto di vista televisivo quando sono arrivato avevo 23 anni ora ne ho 33. X Factor è stata una nave scuola importante per me, credo che abbiamo fatto un bel programmino. La grande differenza che mi porto dietro è quella di non prepararmi, sarò più libero». Il veterano della trasmissione è anche il favorito dei bookmaker, su Stanleybet.it la sua vittoria è data a 2,50.

Emozionatissima ma anche molto a suo agio Francesca Michielin che già durante la prima puntata di Audition in onda giovedì ha dato prova di grandissima personalità: «Provo un'emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati 10 anni ma il palco di X Factor ti fa venire i brividini. Credo sia bellissimo vedere così tanto tanto talento quest'anno. Mi emoziono molto e dissento, mi prendo male se eliminano qualcuno poi mi ricentro».

New entry Ambra Angiolini: «Ho fatto direttamente un provino, come faccio per le serie per i film e incredibilmente mi hanno detto si. Io sono abituata a fare male quando vengo messa alla prova, stavolta volevo proprio esserci e forse ho fatto un po’ di più. Volevo dire che me la cavo e non solo perchè ho avuto dei fidanzati che facevano i cantanti. Con Fedez ci hanno fatto litigare prima che ci conoscessimo, il che è molto comodo. Sono i no che mi hanno fatto la mia carriera. Quando ho saputo di essere giudice di XF2022 mi sono ritrovata a pensare al mio cammino. Ho fatto tante cose nella vita e questa esperienza darà il suo contributo. Penso che la X me la farò tatuare».

Ironico come sempre Dargen D'Amico: «Non vi nascondo che il punto fondamentale è lavorare con la musica e degli artisti perché è quello che mi piace e non so fare altro. Quale occasione migliore per dare il peggio di me».

Più timido rispetto al gruppo Rkomi: «Nonostante l'emozione che ho tutt'ora voglio provare ad essere più me stesso possibile e spontaneo, anche se i miei colleghi mi stanno dando un grande aiuto e mi stanno aiutando a superare l'emozione.

