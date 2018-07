Dior baby 🔥🔥🔥 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 2, 2018 at 7:37 PDT

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Negli ultimi tempiha tagliato i ponti con alcuni amici molto cari. Il primo è stato Fabio Rovazzi, da lui prodotto e con cui sembra qualche faccenda da sistemare in tribunale e il secondo è stato J-Ax, con cui ha interrotto il sodalizio musicale che durava da anni. I motivi delle liti ancora non sono chiari, anche se per il caso J-Ax si è parlato della non approvazione di Fedez all’ingresso dell’ex amico nel mercato della marjuana legale.Dietro alle decisioni del giudice di XFactor però sembra ci sia la mamma: “Si dice che Fedez, 28, abbia ormai un pessimo rapporto con i suoi colleghi – fa sapere Alberto Dandolo per ''Oggi'' - Pare che abbia litigato sia con l'amato J-Ax, 45 sia con Fabio Rovazzi, 24. Come mai?In questi conflitti ha forse un ruolo Tatiana, la madre-manager del compagno di Chiara Ferragni? Ah, saperlo...”.