Fedez festeggia 'La Dolce Vita', ma tra i commenti arriva la ramanzina di mamma Tatiana: «Non bere, c***o»

Per festeggiare l'ultimo singolo "La Dolce Vita", scritto in collaborazione con Tatanai e Mara Sattei, Fedez ha voluto brindare in allegria. Dopo la registrazione del videoclip sulle spiagge di Rimini, il brano è stato reso disponibile in streaming dalla scorsa notte. Per l'occasione, i tre artisti hanno avviato una diretta Instagram insieme all’amico Louis Sal.

Tra i commenti, è spuntato quello della mamma del rapper Annamaria Berinzaghi, detta Tatiana, che ha notato un bicchiere posizionato davanti al figlio. «Non bere ca**o» ha scritto ipotizzando che si stesse concedendo un drink per festeggiare. «È l’acqua di Leone» si è giustificato lui. «So che non devo bere, me lo ha detto il medico».

Ma la madre non ci crede: «Non dire cavolate» continua a scrivere. Poi spunta anche il commento di Chiara Ferragni: «Sei davvero scemo, devo dirlo». Tra una domanda dei fan e l’altra, Fedez ha risposto anche a chi gli ha chiesto se per quest’estate è previsto un tour: «Non ho il fisico per fare un tour» ha replicato, e aggiunge: «Ho avuto un cancro».

