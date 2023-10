Fedez dimesso dall'ospedale: è ritornato a casa mano nella mano con Chiara Ferragni. «Senza i donatori di sangue non ci sarei»

di Redazione web

Fedez è tornato a casa. Il rapper, dopo il ricovero dovuto all'emorragia causata da due ulcere, è stato dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dov'era ricoverato da giovedì 28 settembre nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Il rapper è uscito mano nella mano con la moglie Chiara Ferragni arrivata io ospedale intorno alle 14. Poco prima era giunto anche il papà del rapper.





Gli ultimi esami di questa mattina hanno avuto esito positivo e, perciò, il via libera alle dimissioni firmate questo pomeriggio.



Le prime parole di Fedez: «Grazie ai donatori di sangue»

«Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui». Lo ha detto Fedez, con accanto la moglie Chiara Ferragni, uscendo dall'ospedale dove è stato ricoverato per due ulcere e dove ha ricevuto tre trasfusioni.

Come sta Fedez

L'artista è stato curato per un'emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento domenica 1 ottobre.

