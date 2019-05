© RIPRODUZIONE RISERVATA

cerca di far appassionare, che sta festeggiando il suo trentaduesimo compleanno, al mondo degli, che col suo terzo e ultimo capitolo "Avengers: Endgame" sta infrangendo ogni record di incassi, ma la mogliettina risponde addormentandosi sulla sedia del ristorante.ha postato dal suo account Instagram una storia intitolata “Io cerco di far appassionare mia moglie al mondo degli Avangers” in cui si sforza di introdurre la potente influencer nel complesso intreccio dei supereroi vendicatori di casa Marvel. Il rapper, a cena con la sua dolce metà, sa che la trama è complicata e cerca di riassumere i punti salienti: “Praticamente Thor - spiega un pò confuso - Capitan America riesce a prendere il martello di Thor però sta per essere sconfitto da Thanos e allora si aprono tutti gli universi paralleli e alla fine vincono”.Il tentativo però è vano, dato chedimostra di essere poco appassionata all’argomento e di non premiare gli sforzi del marito. Non appena Fedez comincia a parlare lei infatti spegne il suo entusiasmo e fa finta di addormentarsi sulla sedia.