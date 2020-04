Fedez cade all'indietro mentre riprende Leone: Chiara Ferragni corre in suo aiuto. L'isolamento forzato è difficile per tutti e i Ferragnez fanno del loro meglio per divertirsi e intrattenere i followers. L'ultima impresa del piccolo Leone, tuttavia, è costata un capitombolo del papà intento a riprenderlo in video. Il filmato non è stato censurato, ma rigorosamente condiviso con tanto di risate in sottofondo da parte del cantante.

Il bambino di due anni stava correndo per la casa spingendo un passeggino giocattolo quando Fedez è inciampato ed è caduto all'indietro. L'inquadratura del telefonino è cambiata bruscamente ed è stato il caos. Una gag in piena regola che per fortuna non ha avuto brutte conseguenze. Il cantante ha iniziato a ridere mentre Leone si è portato le manine alla testa in segno di spavento e Chiara è corsa per capire cosa fosse successo.



Nei video postati su Instagram c'è a sorpresa, e sul finale, la caduta da un'altra prospettiva. Non una soggettiva, ma il volo vero e proprio all'indietro. La didascalia che accompagna il post lascia intendere che ormai la situazione sta sfuggendo di mano. «Come procede la quarantena?», chiede Fedez a corredo del video.

«E quando è arrivata Chiara ti ha dato il resto», scrive un utente nei commenti. «Mi sono fatto male io a guardarti», scrive un altro. Tanto è bastato affinché Fedez finisse in tendenza su Twitter.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 16:47

