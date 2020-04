Chiara Ferragni fa gli addominali con Fedez. Qualcosa non funziona: «Perchè faccio rumori da cagnolino?»

Con le restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus palestre e circoli sportivi sono chiusi da tempo e l’unico modo di fare sport è, discussa corsetta a parte, allenarsi fra le quattro mura domestiche. E’ l’idea che ha avuto Chiara Ferragni, assistita da Fedez, che però non sembra essere troppo allenata sulla parte addominale tanto da emettere suoni molto simili, come ha lei stesso ammesso, a quelli di un cucciolo di cane.

Chiara infatti ha postato un video dal suo profilo Instagram che la vede intenta in una sessione di addominali sulla panca, aiutata dal maritino Fedez che le fa da personal trainer. Il rapper produttore la regge e le dice: “Vai indietro con le braccia, vai indietro con le braccia, anche l’altra!”, ma l’operazione risulta più complicata del previsto, la Ferragni non riesce a rialzarsi e produce una serie di suoni tra fatica e spavento, poi implora il marito: “Tirami su!”.



Lui la aiuta e la coppia non riesce a smettere di ridere: “Amore no! – esclama Fedez metre cerca di sollevarla – eh cazz* se mi tiri!”.

Il post, molto apprezzata dai follower divertiti per la sventura agonistica della loro beniamina, è seguita dalla didascalia: “Why do I make puppy noises? 🐶😅💪🏻” (Perché faccio rumori da cucciolo?).



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 15:02

