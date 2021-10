Ddl Zan, Chiara Ferragni contro i politici: «Pagliacci senza pal*e»

Chiara Ferragni, insieme a suo marito Fedez, si è sempre battuta per i diritti Lgtb+ e il suo sfogo social su Instagram non è certo passato inosservato. «Siamo governati da pagliacci senza pal*e» ha commentato nelle Instagram Stories, subito dopo essere venuta a conoscenza dell'affossamento del disegno di legge Zan contro l'omotransfobia.

«Ci sono riusciti, hanno appena ucciso - continua l'influencer - il Ddl Zan. E con esso la speranza di diventare un Paese normale, civile, che tutela le minoranze dai violenti e non, come da oggi continuerà ad essere, i violenti dalle sanzioni».

«Il Senato - spiega - ha appena votato a maggioranza in favore della tagliola, cioè di quella procedura che esiste solo in Senato e che consente di evitare la discussione di una legge. Lo hanno fatto. Hanno votato per impedire, dopo anni di discussioni, la discussione finale. L'ultimo passo. Quello che avrebbe portato a termine un cammino di civiltà che aveva superato tutti gli ostacoli. Tutti. Tranne questo che ha funzionato. E queste persone che dovrebbero tutelare i nostri diritti, esultano così quando il Ddl Zan viene affossato. Schifo», ha concluso la fashion blogger più famosa d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 16:37

