Chiara Ferragni, il ritorno sulle storie di Fedez con i figli: «Ha il viso triste»

Aria di crisi in casa Ferragnez? Le ultime settimane sono state sicuramente molto difficili per Fedez e Chiara Ferragni che hanno affrontato il periodo più complicato della loro carriera. Chiara, indagata per truffa aggravata dopo il pandoro gate, ha deciso di non presenziare alle sfilate della Milano Fashion Week e di scappare con la sua famiglia (mamma Marina e sorella Valentina) sulla neve con i bambini, Leone e Vittoria.

Nessun avvistamento di Fedez nelle storie di Instagram della Ferragni e i fan si sono immediatamente preoccupati, soprattutto perché l'imprenditrice digitale sta ricominciando a pubblicare storie e post come se nulla fosse.

Il ritorno di Chiara sul profilo di Fedez

Fedez non ci sta a queste voci sull'allontanamento dei Ferragnez e commenta sotto un post «quante stronz*te» per smentire tutto.

Tuttavia, l'espressione triste dell'influencer non convince i fan: «Ha il viso triste». Il periodo che sta vivendo sicuramente non è dei migliori e il clima in casa potrebbe essere abbastanza teso, eppure Leone e Vittoria cercano (e riescono) a strappare qualche sorriso ai genitori.

