Chiara Ferragni, l'attacco di Elenoire Casalegno: «Ma quale errore di comunicazione? È una sprovveduta»

di Dajana Mrruku

Elenoire Casalegno ha rivelato cosa pensa realmente del pandoro gate e di Chiara Ferragni che da un mese a questa parte è al centro di continue polemiche e critiche. A nulla è servita l'assenza dai social durante le vacanze di Natale, l'imprenditrice sta cercando di tornare piano piano ai suoi ritmi, pubblicando di volta in vola selfie in cui appare un po' più spenta del solito e con un sorriso forzato, oppure in compagnia dei suoi figli, Leone e Vittoria.

Elenoire non ha avuto peli sulla lingua e ha da subito messo in dubbio la buona fede di Chiara, in merito al pandoro gate: «Ma quale errore di comunicazione?».

Le parole di Elenoire Casalegno

«Ma quale errore di comunicazione? Quando firmi un contatto con una azienda sai quale è il tuo cachet e sai anche che l'azienda ha devoluto di sua spontanea volontà, sei mesi prima, 50mila euro al Regina Margherita.

Elenoire, la critica sull'esposizione dei figli di Chiara Ferragni

Elenoire Casalegno ha criticato duramente anche la sovraesposizione di Leone e Vittoria da parte di Chiara Ferragni e Fedez: «È questione di buon gusto, ostentare, almeno per come sono stata educata, è sintomo di maleducazione, è volgare perché tu non sai mai la situazione di chi hai di fronte o di chi ti segue. Anche far vedere troppo i bambini non lo condivido. Io non ho mai fatto vedere mia figlia (Swami Anaclerio, avuta con Dj Ringo). Il mondo del web è bello ma è pieno di insidie, da anni la polizia postale chiede di non postare foto e video di minori. Chi lavora sul web sa perfettamente le insidie che ci sono. Ci sono i pedofili, gli hater e tu che fai? Anziché tutelare i tuoi figli li dai in pasto a queste persone?»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA