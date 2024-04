Chiara Ferragni sparita dai social, dov'è? L'esperto: «Sta malissimo, passa giornate intere dalla psicologa»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni in silenzio social. Dopo le vacanze a Dubai con i figli Leone, Vittoria, mamma Marina Di Guardo e la sorella Valentina con il fidanzato Matteo Napoletano, l'imprenditrice digitale è tornata a Milano nel suo immenso attico a City Life, da sola. E da lì in poi non si è saputo più nulla. La Pasqua negli Emirati Arabi era stata l'occasione perfetta per tornare attiva sui social con tanto di storie e post in cui documentava le incredibili esperienze e avventure con i figli, sempre rivolti di spalle alle telecamere per non mostrare il volto.

Da quando, però, è tornata in Italia, Ferragni ha preferito allontanarsi nuovamente dai social per prendersi alcuni giorni per lei, lontana dai riflettori. E i fan si sono molto preoccupati.

Come sta Chiara Ferragni?

L'ultimo post Instagram risale a 5 giorni fa e le storie a 4.

«Sta malissimo, si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa», ha riferito Alessandro Rosica, conosciuto meglio come l'Investigatore social, riportando quanto detto da alcune fonti vicine all'imprenditrice digitale. Fedez e Chiara sono sempre più lontani e le comunicazioni tra i due sembrano essere limitate al minimo, in occasione dell'organizzazione di Leone e Vittoria.

Tempi duri, quindi, per chi sogna ancora una riappacificazione tra i Ferragnez.

