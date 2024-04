Fedez, le foto a Miami con Leone e Vittoria di spalle scatenano gli hater. E lui li zittisce: «Il tuo commentino retorico acchiappalike...»

La coppia scoppiata più discussa del momento non smette di stuzzicare l'attezione dei fan. Le foto di Fedez a Miami con Leone e Vittoria - dopo il viaggio dei bambini per Pasqua a Dubai con la mamma Chiara Ferragni - seppur tenerissime, insieme all'ultimo post, fanno discutere molto i follower. Che hanno anche un altro dubbio: dov'è davvero Chiara?

Ferragnez: cosa sta succedendo secondo i fan

Dopo le vacanze con Chiara Ferragni a Dubai, i bambini hanno affrontato un volo per l'America con il papà. Fedez continua a scattare foto con i figli rigorosamente di spalle e questo sembra un paradosso ai follower più accaniti. Sotto il suo post del 3 aprile si leggono infatti tanti commenti che si domandano perché Leone e Vittoria non si vedano più in viso. I due bambini, che sono stati mostrati senza censure sui media fin dalla loro nascita, visti così destano qualche sospetto: perché, nonostante i probabili motivi legali dietro la scelta, nascondere i loro volti dopo anni di esposizione? Un follower scrive: «Immagino la scena dove... bambini guardate dall'altra parte che facciamo una foto». Ma Fedez ha la risposta pronta: «Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole».

Non manca chi chiede: «Ma i ragazzini a scuola quando vanno?».

I follower intuiscono qualcos'altro: il silenzio di Chiara

Negli ultimi giorni l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni non ha pubblicato nulla suoi suoi canali social. Sul profilo Instagram di Fedez c'è qualcuno che ipotizza che in realtà la mamma di Vittoria e Leone si trovi anche lei a Miami. Secondo alcuni follower, Chiara non avrebbe lasciato che i figli affrontassero un viaggio tanto lungo senza di lei. Un utente crede che tra i suoni in sottofondo di un video girato dal cantante ci sia la voce di Chiara e non sono poche le persone che pensano che si tratti di un periodo di finta separazione nel tentativo di recuperare i follower persi dopo la questione del Pandoro Gate. La crisi del loro matrimonio è tutta finzione?

