Chiara Ferragni e Fedez, lei provoca su Instagram con uno scatto hot: «Io che mi guardo le spalle dagli haters»

Chiara Ferragni super sexy su Instagram provoca gli haters. L'imprenditrice ha postato alcuni scatti di un vestito che ha indossato che lascia poco all'immaginazione. L'outfit vedo-non-vedo firmato da Ludovic de Saint Sernin è composto da un paio di pantaloni dal valore di quasi 2 mila euro formati da tantissime fettucce grigie che lasciano intravedere il lato b della influencer. Sopra un top in cristalli che mostra parzialmente il seno dal valore di 9 mila euro.

Chiara indossa l'outfit in modo decisamente sexy ma anche ironico. Salendo le scale e mostrando le nudità evidenziate dai pantaloni la Ferragni scrive: "POV: io che mi guardo le spalle dagli haters", ben consapevole del numero di commenti negativi che seguiranno lo scatto. Così è stato, come sempre, molte persone sottolineano come mostrare certe nudità per una madre di famiglia sia sconveniete ma Chiara ha più volte ribadito che essere un genitore non significa non poter essere sensuale. Molti hanno anche messo in discussione la sua eleganza arrivando a dire che ormai l'Influencer sarebbe diventata volgare.

Commenti che, stando alla stessa dida della foto, suscitano in lei molta ironia. Accanto a lei, come sempre il marito Fedez che non batte ciglio sulle nudità social ma che anzi sembra apprezzarle. Spicca il suo commento, subito dopo la caption: "POV: io che inciampo sulle scale".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 15:24

