Chiara Ferragni e il piccolo Edoardo: «Ma quanto è bello». Al settimo cielo per il primo nipotino

Chiara Ferragni al settimo cielo per la nascita del suo nipotino. La nota imprenditrice ha mostrato nelle sue Instagram stories la primissima foto di Edoardo, il bambino nato tra l'amore della sorella Francesca e il suo compagno. Proprio qualche ora fa i genitori avevano dato il lieto annuncio e ora la famiglia Ferragni si allarga.

Francesca, proprio come Chiara, ha documentato gran parte della sua gravidanza sui social, mostrando ai followers pancione e allestimento della nuova casa e cameretta per il piccolo. La zia Ferragni con orgoglio ha mostrato il piccolo con una foto inserita nelle storie e accompagnata dalla didascalia: «Ma quanto è bello il mio nipotino». Chiara, già mamma di Leone e Vittoria, non ha mai nascosto la sua grande passione per i bambini e il suo grandissimo affetto per la famiglia.

Indubbiamente sarà una zia presente e affettuosa, in attesa che il piccolo Edoardo possa conoscere i cuginetti, tutto il resto della famiglia Ferragni si sta concentrando sul nuovo nato.

