Chiara Ferragni incontra Sarah Jessica Parker: «Una delle mie icone». E lei si congratula per le nozze

di Silvia Natella

Valentina Ferragni e Luca Vezil a Temptation Island Vip. La risposta ha spiazzato gli organizzatori

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46

Lo stile newyorkese incontra quello made in Italy aIn occasione della sfilata diper la collezione autunno-inverno,icona della moda e star di Sex and the City, ha conosciutoe si è congratulata per il suoInevitabili i post sui rispettivi account. Un incontro nel segno della moda.tra le più ricche al mondo, e l'attrice erano le super ospiti dell'evento. E dopo aver visto sfilare le modelle in passerella si sono fermate per conoscersi e chiacchierare. Su Instagram l'una ha commentato di aver finalmente visto una delle sue icone e l'altra ha spiegato di aver baciato l'incarnazione dello stile europeo. La Parker è la nuova testimonial di Intimissimi; il brand di lingerie ha scelto la città veneta per uno show fiabesco. Tutti gli ospiti sono stati invitati a scoprire un bosco magico, un luogo perfetto per raccontare la favola italiana e internazionale.Nel parterre oltre a fashion blogger e influencer anche sportivi come. Ad aprire la sfilataseguita da altre 25 modelle, tra cui Isabeli Fontana e Anne V.Chiara Ferragni, che in tutto il mondo ha fatto parlare di sé per il matrimonio con Fedez a Noto, indossava un body trasparente nero dell'ultima collezione. Alcuni followers hanno criticato la taglia del suo seno, giudicato troppo piccolo, e lei ha risposto con ironia. «Le tette non le vende intimissimi?», le ha chiesto un utente. «Erano sold out, sto aspettando la prossima collezione», la risposta.