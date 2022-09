Chiara Ferragni mostra il suo nuovo ufficio: ampio open space con giardino e pareti rosa

di Angela Casano

Nuovi uffici per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha mostrato ai follower in anteprima gli interni del nuovo posto di lavoro situato nel cuore di Milano. Ha realizzato un tour che ha postato sulle piattaforme digitali in cui mostra ai seguaci come ha allestito la showroom. Riparte alla grande la regina delle Influencer, che col tempo è riuscita a consolidare il suo personal brand e a diffonderlo ad ampio raggio nel mondo della moda.

The Blonde Salad, il nome ufficiale del suo marchio, necessita di uno spazio più grande, per questo motivo a breve aprirà in una nuova sede. Chiara Ferragni ha mostrato con un video TikTok, solo una piccola parte degli interni che occuperano un intero piano.

Si presenta come un ampio open space con delle maxi vetrate che permettono alla luce naturale di entrare e illuminare tutti i prodotti in esposizione. Il pavimento e il soffitto sono stati tinteggiati con colori tenui che rendono l'ambiente ancora più arioso e luminoso. Ad essere riconfermato è il rosa pastello, colore a cui Chiara non può rinunciare.

Il giardino posto al centro degli uffici

L'ingresso è caratterizzato da un bancone glitterato con sopra l'iconico logo del brand Chiara Ferragni. Dalla parte opposta invece si trova la showroom che ospita tutta la collezione del brand, uno spazio enorme con tutti i capi di abbigliamento, borse e accessori. Lo stile richiama un po' quello californiano, soprattutto per l'idea di porre al centro degli uffici un grande giardino esterno.

Chiara Ferragni sembra entusiasta del suo nuovo ufficio, mentre cammina orgogliosa tra il parquet nuovo di zecca mostra ai follower quello che sarà il nuovo posto di lavoro: una zona di comfort e pace. Poi chiede soddisfatta: «Non è bellissimo?».

