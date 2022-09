Francesco Chiofalo, ancora scintille con l'ex Selvaggia Roma: «Tra noi non scorre buon sangue»

Fa ancora discutere Francesco Chiofalo , reduce dal red carpet del Festival di Venezia 2021. L'ex tentatore ha aperto su Instagram il classico box domande con il quale interagisce con i suoi follower che gli chiedono diverse curiosità sulla sua vita in generale. E, tra le numerose domande arrivate al personal trainer, ce ne sono state tante riferite alla partecipazione al Festival di Venezia 2021, dove ha partecipato con la fidanzata Drusilla Gucci lo scorso anno.

Leggi anche > Totti-Ilary, Fabrizio Corona svuota il sacco: «Che il game abbia inizio: primo indizio»

Francesco Chiofalo, ancora scintille con l'ex Selvaggia Roma

Domande inerenti al periodo, visto che proprio pochissimi giorni fa l’edizione 2022 del Festival si è conclusa con la proclamazione del film All the beauty and the bloodshed. Sul Festival di Venezia c’è grande curiosità in generale, sia per quanto riguarda i film sia ovviamente per quanto riguarda gli outfit e tutti gli eventuali gossip collaterali. E quale miglior pettegolezzo se non due ex fidanzati sullo stesso tappeto rosso?

Proprio oggi, infatti, Francesco Chiofalo ha anche avuto la possibilità di dire la sua su un altro tema caldo, quello degli influencer che partecipano al Festival. Chiofalo ha definito in qualche modo “classisti” coloro che si lamentano della presenza degli influener a Venezia. Ha spiegato il perché personaggi come lui sfilano sul red carpet: in sostanza, sono invitati a vedere i film in concorso e, come tutti, hanno un passaggio obbligato sul tappeto rosso.

Francesco Chiofalo, il dettaglio che non passa inosservato

I più attenti, lo scorso anno, si sono resi conto di un dettaglio in particolare. Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno infatti sfilato sul red carpet lo stesso giorno di Selvaggia Roma, la sua storica ex con cui partecipò a Temptation Island. Ovviamente, sono in tanti a chiedersi se i due si fossero incrociati e cosa si fossero detti. La risposta a questa domanda ce l’ha fornita Chiofalo stesso, rispondendo in questi termini: «No, non ci siamo salutati. Io ho fatto finta di non vederla proprio. Tra noi non scorre affatto buon sangue». Chiofalo dunque, forse anche per evitare di rovinarsi il momento, ha preferito tenersi distante il più possibile dall’ex e di non scambiare con lei nemmeno due parole.

Inoltre, “Lenticchio” lo scorso anno sembrava aver lanciato una frecciatina alla stessa Selvaggia Roma. Parlando degli invitati al Festival del Cinema, aveva infatti ammesso di sapere «che lui non c’entra nulla» mentre altri suoi “colleghi” se la credono molto di più.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA