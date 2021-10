Chiara Ferragni, "naso rotto" dalla piccola Vittoria: l'incidente in casa svelato da Fedez

La piccola Vittoria Maria sta crescendo e comincia a giocare in modo più scatenato, rischiano l’incidente con la mamma Chiara Ferragni. Fedez, dal suo account social, ha pubblicato quanto accaduto in un tranquillo pomeriggio in famiglia, un racconto intitolato: «Breve storia di un naso rotto».

Leggi anche > Costantino Della Gherardesca sulla sedia a rotelle: «Non chiedete nulla»

Chiara Ferragni e i giochi della figlia Vittoria Maria

Chiara Ferragni e Fedez si godono la vita di famiglia nella loro bella casa a Milano, ma la mamma influencer deve stare molto attenta ai giochi scatenati della piccola Vittoria Maria. Fedez infatti nelle stories di Instagram ha scherzosamente pubblicato la «Breve storia di un naso rotto».

Il racconto vede mamma Chiara seduta comodamente sul divano con a fianco la figlia. La piccola prende in mano un giocattolo di plastica e lo comincia a dimenare energicamente: la Ferragni, momentaneamente “terrorizzata”, come la descrive nel post il marito, alza la guardia e mette velocemente la mano a protezione del viso, evitando che il sonaglio di plastica le finisca con forza direttamente sul naso.

Fedez è divertito dall’accaduto, mentre probabilmente la moglie avrebbe forse preferito continuare a riposarsi sul divano, senza dover parare gli improvvisi “colpi” della figlia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA