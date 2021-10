Costantino Della Gherardesca vola a Pechino Express su una sedia a rotelle: «Non chiedetemi nulla» IL POST

Partirà per Pechino Express ma in sedie a rotelle. Costantino Della Gherardesca, conduttore della nuova edizione del programma, per la prima volta targata Sky, ha postato su Instagram una foto sui suoi profili social per aggiornare i fan. Nello scatto è seduto su una sedia a rotelle, affiancato da un addetto dell’aeroporto di Malpensa, che lo ha accompagnato a fumare una sigaretta. «Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia» scrive sotto il post.

La preoccupazione dei fan è stata subito frenata da Della Gherardesca che ha chiesto di non rivolgergli domande. Ha solo spiegato che in aeroporto lo hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti a causa dei suoi fastidi a livello ortopedico di cui non ricorda il nome. «Non chiedetemi altro: è successo tutto molti in fretta», ha scritto Costantino nel messaggio. «Come se non bastasse -conclude -, questo problema arriva nel bel mezzo di numerosi eventi che cambieranno la mia vita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 15:49

