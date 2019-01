Giovedì 24 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - A CR4 – La Repubblica delle Donneha presentato il suo ultimo thriller, ‘La memoria dei corpi’, ma inevitabilmente è finita per parlare della figlia. La coppia più popolare dei social, almeno in Italia, viene continuamente bersagliata di critiche da parte di haters e detrattori che puntano il dito contro la scelta di postare foto di Leone sin da piccolo. "Chiara e Fedez non prendono soldi per il bambino. Propongono un ideale di famiglia" ha spiegato la scrittrice che poi ha ribattuto con forza alle parole diche ha definito la Ferragni una buona a nulla. “Chiara ha carisma, ha grande capacità comunicativa. Lei è finita ad Harvard, il suo blog è diventato un case study. Non è da tutti” ha replicato puntualizzando infine che “Chiara non è una modella ma un fenomeno”. Foto@Kikapress/Getty Images