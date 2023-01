Chiara Ferragni, la mamma attacca C'è posta per te (e Maria De Filippi): «Poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza contro le donne»

di Redazione Web

La storia di Valentina e Stefano continua a far discutere. Il racconto che ha dato inizio alla prima puntata di C'è posta per te, andata in onda lo scorso sabato 7 gennaio, e che continua a tenere banco sulle piattaforme social ha indignato molti telespettatori che, hanno considerato la loro storia d'amore «tossica e poco educativa», tra questi anche Chiara Ferragni che è partita all'attacco, tramite le sue Instagram stories, contro i due coniugi: «È la storia d'amore più tossica che io abbia mai sentito».

Chiara e Fedez non sono però gli unici ad essersi fatti sentire sui social, a distanza di giorni, infatti, arriva anche Marina Di Guardo, la mamma dell'imprenditrice digitale che ha attaccato duramente il programma di Maria De Filippi.

Chiara Ferragni e Fedez e il tradimento a 'C'è posta per te': «Relazione tossica, per noi lui...»

C'è Posta per Te, Stefano e Valentina stanno ancora insieme? Cos'è successo

C'è Posta per Te, Stefano e Valentina «sono tornati insieme e aspettano il quarto figlio»: la rivelazione choc

Cosa ha detto

L'accusa della scrittrice arriva direttamente dalle sue Instagram stories: la mamma Marina ha condiviso uno screen di un articolo di giornale dove si evince: «C'è posta per te: come la tv normalizza la violenza», spiegando poi la storia d'amore di Valentina e Stefano, giunta ormai al capolinea: a scrivere alla redazione del programma è stata infatti la moglie Valentina che ha tradito Stefano perché la trascurava e non la faceva sentire più amata, nonostante lei abbia provato a ricucire i rapporti lui non è mai più tornato a casa. Stefano, infatti, non ne vuole sapere perché non riesce a mettere una pietra sopra al tradimento, ma al tempo stesso non ha mai smesso di avere rapporti intimi con la moglie. La donna, infatti, si sente ora l'amante del marito e vuol tornare insieme a lui in modo definitivo.

«Allucinante», scrive mamma Marina Di Guardo. Poi continua: «E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne». Seguendo la stessa idea di pensiero, poco più tardi arriva la figlia Chiara Ferragni che condivide un post della pagina Instagram di informazione Factanza intitolato "I media italiani non sanno ancora parlare di donne".

L'influencer, da sempre vicina ai temi contro la violenza delle donne, ha ribaduto il suo concetto di sabato sera attaccando il programma, colpevole di aver mostrato una storia di violenza psicologica in prima serata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA