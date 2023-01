C'è Posta per Te, Stefano e Valentina «sono tornati insieme e aspettano il quarto figlio»: la rivelazione choc

È stata la storia più chiacchierata della prima puntata di "C'è Posta per Te". Stefano e Valentina, i due che si erano lasciati per un tradimento ed erano poi diventati amanti, adesso starebbero aspettando un quarto figlio. La rivelazione arriva da una fonte vicina alla coppia, che ha pubblicato l'evoluzione nella storia su Twitter. Dopo il programma, registrato a luglio dell'anno scorso, si sarebbero riavvicinati e avrebbero deciso di cominciare una nuova gravidanza.

C'è Posta per Te, Stefano e Valentina di nuovo insieme

L'indiscrezione, riportata da Gossip e tv, racconta che la partecipazione al programma di Maria De Filippi avrebbe fatto bene ai due, che avrebbero deciso di riprovarci. E adesso la famiglia starebbe per allargarsi ancora. Una svolta che, vista la posizione dell'uomo che non era intenzionato a perdonare il tradimento alla moglie (ma che continuava a vederla per occasionali rapporti sessuali), avrebbe del clamoroso. La conferma definitiva, o la smentita, sulla nuova gravidanza, arriverà nell'ultima puntata della stagione di C'è Posta per Te, nella quale la De Filippi mostra l'esito positivo di alcune delle storie raccontate durante le puntate.

La reazione alla vicenda

La storia di Stefano e Valentina aveva attirato l'attenzione di diversi vip. In primis Chiara Ferragni e Fedez, che l'hanno definita «storia tossica». Anche Sabrina Ferilli ha commentato live la vicenda su Instagram. «Lascia stare Maria, la busta non si apre», aveva scritto, per poi commentare ancora: «Non ci credo, ci è riuscita». Tantissimi i commenti su Twitter, soprattutto rivolti a Stefano. «Sei lo sdegno e la tossicità fatta persona», si legge in uno dei tanti tweet pubblicati sulla vicenda. «Valentina non piangere, devi essere felice di esserti liberata di uno così», un altro commento.

La storia di Valentina e Stefano

Valentina ha tradito il marito con un altro uomo. Così per provare a ricucire, si è rivolta a Maria De Filippi e C'è Posta per te. Stefano, che accetta l'invito in trasmissione, sembra non volerne sapere di aprire la busta e mettere una pietra sopra all'accaduto. I due però ammettono di aver continuato a vedersi anche dopo la rottura, per «occasionali rapporti sessuali». La donna si sente ora l’amante del marito e vuole tornare insieme a lui in modo definitivo. Il loro rapporto si è incrinato nel 2021, per gli insulti e le minacce dell'uomo. «Cogl**na, sei una donna inutile», le sue parole. E quando la donna usciva con le amiche, lui la insultava: «Sei una serpe». Nonostante tutto questo, però, lei lo ha supplicato di riprovarci e lui alla fine ha ceduto decidendo di “aprire la busta”.

Il commento di Maria a Stefano

Maria De Filippi ha provato a spiegare a Stefano che il suo atteggiamento è sbagliato: «Quando parli con lei diventi così, punitivo. Punisci la donna che hai sposato, la donna con cui dividi l'amore di sera, la madre dei tuoi figli. Perché devi punirla? Non ho detto che è colpa tua, ti ha dato le spiegazioni sul perché si è comportata così. Ha capito che ha sbagliato. Penso che questo famoso sfogo notturno che tu hai, la sera in settimana, potresti averlo con qualcun'altra. Se decidi di averlo solo con lei è perché c'è ancora qualcosa. Con la testa sei ancora sposato con lei. Stai attento a non punire anche te», le parole della conduttrice..

Stefano ha ragione, lei ha sbagliato a tradirlo…

A tradirlo una sola volta, lei doveva farlo costantemente in modo tale da distruggere questo omuncolo, solo perché li tocchi la virilità e la dignità da uomo alfa.#CePostaPerTe pic.twitter.com/O9Ddw7F2ZQ — 𝙇𝙤 𝙎𝙘𝙞𝙢𝙥𝙖𝙣𝙯𝙚’🍃 (@im_waterlife) January 7, 2023

Ignorante, becero, maschilista, tossico, patriarcale, fallocratico, sessista, probabilmente misogino. Da lasciarlo in mezzo alla strada. #CePostaPerTe — Fran Altomare (@FranAltomare) January 7, 2023

