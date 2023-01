Ascolti Tv 7 gennaio 2023, De Filippi torna alla grande, Conti si difende bene

Ascolti 7 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.37 – la prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te è stata seguita da una media di 4.898.000 spettatori pari al 30.2% di share (33% nel target 15-64, il 41.4% in quello 15-34, e il 27.2% negli over 55). Su Rai1 – dalle 21.33 alle 0.07 - il ritorno di Tali e Quali 3.252.000 (18.9%). Su Rai3 la nuova edizione di Città Segrete 1.184.000 (6.9%). Su Rai2 il documentario La Bella Stagione, sulla Sampdoria di Vialli e Mancini, 737.000 (4%). Su Italia1 Cattivissimo Me 2 824.000 (4.3%). Su Rete4 Gran Torino 525.000 (2.9%). Su La7 il film Giochi di Potere 386.000 (2.1%). Su Tv8 Un Incontro Regale 365.000 (1.9%). Sul Nove Il Monaco 241.000 (1.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.237.000 (21.7%). Su Canale 5 Striscia La Notizia 3.642.000 (18.7%). Su Rai3 Le Parole di Gramellini 1.400.000 (7.2%). Su Italia1 NCIS 1.253.000 (6.5%). Su Rai2 Tg2 Post 868.000 (4.4%). Su Rete 4 Controcorrente 759.000 (4%) e 688.000 (3.5%). Su La7 In Onda 688.000 (3.5%). Su Tv8 4 Ristoranti 664.000 (3.4%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 302.000 (1.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.780.000 (23.3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.973.000 (18.4%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA