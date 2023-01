Amici, Maria De Filippi in studio con la camicia stellata: prezzo altissimo, ecco quanto costa

di Redazione web

Maria De Filippi comincia l'anno con un outfit che ruba l'occhio ai telespettatori. La regina di Mediaset ha registrato la prima puntata del 2023 di "Amici" indossando una camicia di Yves Saint-Laurent, con fantasia stellata. Semplice, ma super fashion. E il prezzo non è (ovviamente) per comuni mortali.

Quanto costa la camicia di Maria De Filippi

L'outfit di Maria De Filippi è spesso tema di discussione. In questo caso, per comprare la camicetta in seta al 100% con la quale ha registrato la puntata dell'8 gennaio 2023, servono 890 euro. Nella descrizione del capo, si legge: colletto classico a punta, maniche lunghe, polsini con bottoni, chiusura frontale con bottoni, orlo arrotondato. Le luci dello studio non hanno messo in risalto un dettaglio nascosto, la sovrapposizione jacquard tonale, stelle nere in materiale diverso.

Successo C'è Posta per Te

Non solo Amici. Maria De Filippi si gode l'ennesimo successo del suo programma "C'è Posta per te", in onda ogni sabato su Canale 5. Per la puntata del 7 gennaio lo share registrato è del 30%, ossia quasi 5 milioni di telespettatori che hanno scelto il programma della moglie di Maurizio Costanzo.

Debutto vincente per #CePostaPerTe, l’iconico people-show di Maria De Filippi che supera il 30% di share e sfiora 5.000.000 di spettatori 👏🏻 pic.twitter.com/lFDvvIi1Xb — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) January 8, 2023

