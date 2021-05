Chiara Ferragni lancia la linea di costumi di lusso, ecco il prezzo del bikini a fiori. Fan increduli: «Non ci credo...». Oggi, l'imprenditrice digitale ha lanciato nelle sue stories di Instagram il modello di punta della sua linea di costumi. Si tratta di un bikini floreale dal taglio glamour.

Il costume "di lusso" viene descritto così sul sito ufficiale Chiara Ferragni Collection : «Costume da bagno incrociato con schiena scoperta. Stampa floreale. Made in Italy. La composizione è 80% poliammide e 20% elastan». Il prezzo è di 150 euro ed è disponibile solo in verde.

Il bikini floreale è stato lanciato anche sull'account Instagram Chiara Ferragni Brand: «Per il tuo prossimo pool party». E Chiara Ferragni aggiunge: «Innamorata di questo pezzo della collezione». Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Non ci credo, bellissimo». E ancora: «Oh my god, stupendo». «Super glamour». E intanto si attende il sold out.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 21:40

