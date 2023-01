Chiara Ferragni con la sorella Francesca, mamma Marina pubblica le foto di Vogue: «Le mie bambine modelle»

di Redazione web

Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni e delle sorelle Valentina e Francesca, come le sue figlie è anche lei molto social. La scrittrice infatti, si diverte molto a postare video e foto insieme ai nipotini oppure immagini che raccontano il suo lavoro nel mondo editoriale o vari ricordi di famiglia. In una delle ultime storie postate su Instagram, Marina ha rispolverato un vecchio servizio fotografico in cui Chiara e Francesca facevano da modelle.

La storia Instagram di Marina

In una delle ultime storie che Marina Di Guardo ha postato si vede una copertina di Vogue con una modella in compagnia di due bambine: Chiara e Francesca Ferragni. La mamma scrive: «Gaja e Franciolina su Vogue bambini per Bluemarine baby, in un servizio di Emanuele Pavese». Marina è molto orgogliosa delle sue tre figlie e lo dimostra anche via social: sotto ogni post delle sorelle c'è sempre un commento incoraggiante della mamma.

Marina Di Guardo non è però, solo mamma, è anche una nonna orgogliosissima dei suoi tre nipotini: Leone e Vittoria figli di Chiara e Fedez ed Edoardo figlio di Francesca e del marito Riccardo.

