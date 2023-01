Chiara Ferragni in lingerie, le foto sui social scatenano il nuovo attacco degli hater: «Ti manca solo Onlyfans». Risponderà a Sanremo?

di Redazione Web

Chiara Ferragni ancora presa di mira dagli hater. Mentre l'imprenditrice digitale si sta preparando per il suo debutto televisivo come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, non mancano gli odiosi attacchi sul suo profilo Instagram.

Nonostante stia concentrando tutte le sue attenzioni alla preparazione per la kermesse canora, la Ferragni trova sempre il tempo per aggiornare i suoi follower e condividere sui social alcuni post per le sponsorizzazioni. E l'ultimo tratto dallo shooting fotografico per la collezione di Intimissimi ha scatenato chi riversa sui social il suo odio.

Glia attacchi degli hater a Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni ricevere critiche e commenti sessiti è ormai all'ordine del giorno. La moglie di Fedez, influencer e queen di instagram, condivide con i follower scatti che la ritraggono in intimo spesso per le sponsorizzazioni, ma anche solo per gusto e piacere personale.

Gli hater puntualmente attaccano l'influencer, postando sotto alle foto frasi del tipo: «Sei una mamma, perché devi posare mezza nuda?», «Ma tuo marito cosa ne pensa?». Domande a cui Chiara Ferragni ha risposto più volte puntualizzando di essere una donna indipendente e che questo è semplicemente il suo lavoro da influencer.

Tuttavia, l'odio degli hater è inarrestabile. Nell'ultimo post Chiara ha ricevuto commenti sessisti per aver posato in camera da letto indossando un completo in lingerie della nuova collezione di Intimissimi, di cui la Ferragni è testimonial ufficiale: «Dopo di questa ti manca solo Onlyfans», commento al quale Chiara non ha ancora voluto replicare, probabilmente stanca di leggere frasi sessiste e piene d'odio ingiustificate. O la risposta a chi puntualmente la attacca sui social arriverà dal palco di Sanremo?

