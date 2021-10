Chiara Ferragni, la figlia Vittoria di nuovo in ospedale. Fedez: «Ha un virus, è stanca ma sta bene»

Fedez e Chiara Ferragni, la piccola Vittoria di nuovo in ospedale. «Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene».

Fedez nelle sue stories su Instagram, ha scritto queste parole per avvisare del ricovero della secondogenita Vittoria. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni avevano già portato la piccola in ospedale la notte scorsa a causa di una febbre alta e difficoltà respiratorie, comunicandolo al pubblico sempre via social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 19:53

