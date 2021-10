Chiara Ferragni, paura per la piccola Vittoria: «Ricoverata al pronto soccorso, con febbre alta e difficoltà respiratorie» IL POST

Paura in casa di Chiara Ferragni e Fedez: la figlia Vittoria ricoverata in ospedale. «Siamo tornati dall'ospedale: Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po' di disidratazione quindi siamo andati al pronto soccorso..». E' quanto scrive l'imprenditrice digitale su Instagram comunicando le condizioni critiche della piccola Vittoria che è stata portata in ospedale e tenuta sotto osservazione per ore.

«Adesso dopo 10 ore lì e, fatti tutti gli esami, siamo tornati a casa e lei si sente meglio» rassicura Chiara.

Sul suo profilo, Chiara Ferragni ha postato video e foto che immortalano la bambina in ospedale, con la flebo ancora nel braccio. «Siamo tornati da 40 minuti dall'ospedale, eravamo lì da stamattina», ha aggiunto tra le stories. Pioggia di commenti solidali per la piccola Vitto. Molti Vip non hanno esitato a mostrare apprensione verso Chiara: tra questi, Laura Pausini e Bianca Balti che hanno mandato alla piccola e a sua madre una serie di emoticon a cuoricino in segno d’affetto.



Invece, sul profilo Instagram di papà Fedez nessun post, ma il rapper ha ripreso il post della moglie aggiungendo dei cuori: amore infinito per la sua "Majin Bu", come la definisce spesso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Ottobre 2021, 12:06

