Fedez e Chiara Ferragni, come sta la piccola Vittoria. Il «balletto» con la mamma, poi sul divano con papà

Fedez e Chiara Ferragni, il peggio è passato dopo la paura di ieri. La piccola Vittoria, ricoverata in pronto soccorso, sta meglio ed è tornata a casa, proprio nel giorno in cui compie sette mesi.

A rassicurare i follower ci hanno pensato entrambi i Ferragnez. La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni era stata portata in pronto soccorso con febbre e difficoltà respiratorie e le è stata diagnosticata una bronchite. Ora, però, la bambina sta meglio, come documentato dalla coppia nelle storie di Instagram. Giochi e sorrisi per la piccola Vittoria, con tanto di bacino affettuoso del fratello maggiore, Leone.

Fedez, dopo aver costruito alcuni modellini di Gundam insieme a Leone, ha pubblicato alcune storie su Instagram, come una bella foto sorridente di Vittoria e la didascalia: «Festeggiare sette mesi con una bella bronchite». La piccola migliora ora dopo ora e, nell'ultima storia, dorme tranquilla in braccio al papà, seduto sul divano accanto alla mamma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 11:23

