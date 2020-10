di Redazione Gossip Leggo

Chiara Ferragni aspetta una femminuccia. Il settimanale Oggi ha rivelato il sesso del bambino che Chiara Ferragni e Fedez stanno aspettando. Si tratterebbe di una femminuccia che renderebbe Leone il fratello maggiore. Da pochi giorni l'influencer ha confermato la voce che girava da tempo sul web della sua gravidanza e ora i fan sono in attesa del secondogenito dei Ferragnez.

Incinta di circa 4 mesi Chiara ha iniziato a far vedere sul suo profilo Instagram le foto del suo pancione dopo aver mostrato l'ecografia del suo secondo bambino in arrivo. Come durante la gravidanza di Leone ha scelto di far vedere ai fan l'avanzamento della gravidanza con un'app che paragona il feto a vari frutti e ortaggi. Ad ora il bimbo ha le dimensioni di un avocado, anzi la bimba.

Molti fan dopo la notizia hanno sperato che si trattasse di una femminuccia e alcuni rumors ne confermano la notizia. Per ora mamma e papà non si sono espressi sul sesso.

