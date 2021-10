Chiara Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria migliora: «E' una roccia! Grazie alle infermiere del reparto»

Migliorano le condizioni di salute della piccola Vittoria, con Fedez e Chiara Ferragni che dopo tanta paura rassicurano i follower sul social: «Vitto è una roccia, grazie alle fantastiche infermiere del reparto!»

Chiara Ferragni e la figlia Vittoria (Instagram)

Chiara Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria migliora

Migliorano le condizioni di salute della piccola Vittoria, papà Fedez pubblica un post nelle stories e spiega: «Oggi risveglio con Gino il palloncino – ha scritto su Instagram - fatto dalle fantastiche infermiere del reparto. La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando». A dare informazioni social anche Chiara Ferragni, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo: «Sta bene ed è più energica. Ora abbiamo solo bisogno che i suoi livelli di ossigeno tornino nella norma».

Il post su Instagram di Chiara Ferragni

L’emergenza per la piccola è iniziata la scorsa settimana, quando le condizioni di salute di Vittoria sono peggiorate spingendo i genitori a portarla in ospedale per “febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione”. Dopo essere stata dimessa per la bimba è stato però necessario un ulteriore ricovero e un periodo di osservazione: «Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni. Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione mi raccomando – ha spiegato Fedez su Instagram – questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera».

Il post su Instagram di Fedez

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 16:30

