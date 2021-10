Chiara Ferragni, come sta Vittoria. E lei spiega: «Mi sono persa la presentazione del libro di mia madre»

Chiara Ferragni ha fatto sapere dall'ospedale che la figlia Vittoria sta sempre meglio dopo due giorni di ricovero, spiegando che per lei sono giorni in cui è molto concentrata sulla piccola. Nonostante il grande attaccamento alla mamma, Marina Di Guardo, l'influencer ha spiegato di aver dovuto saltare la presentazione del suo ultimo libro.

Da quando Fedez ha dato la notizia del peggioramento di Vittoria e del ricovero in ospedale i due hanno diminuito drasticamente la produzione delle loro instagram stories, solitamente molto numerose. Come tutti i genitori sono concentrati solo sulla loro piccola che, a quanto pare, sta meglio e sta migliorando grazie alle cure ricevute.

La coppia ha spiegato che si tratta di un virus piuttosto comune che però nei bambini molto piccoli come Vitto può causare qualche complicanza. Il fatto che sia purtroppo molto comune lo conferma Chiara in un'altra storia in cui condivide il post di una sua carissima amica che ha una bimba piccola, anche lei in ospedale per lo stesso virus di Vittoria. Invita anche per lei tutti i suoi followers a mandare good vibes e a sperare per il meglio per le bambine.

