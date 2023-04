Chiara Ferragni e Fedez, Pasqua a Dubai in spiaggia. I commenti senza scrupoli degli haters

di Redazione Web

I Ferragnez volano in vacanza e la meta scelta è Dubai. Dopo il tam tam degli ultimi mesi, la presunta crisi sembra ormai lontana e Chiara Ferragni e Fedez sembrano essere più uniti che mai.

Insieme ai due coniugi in vacanza ci sono anche i figli Leone e Vittoria. Per il primo giorno a Dubai, i Ferrragnez hanno scelto di trascorrere il tempo in spiaggia. Bikini, sole e tanto relax. Tuttavia, i commenti degli haters sono sempre dietro l'angolo e non sono mancate le critiche sotto l'ultimo post condiviso da Fedez. Ma cosa hanno scritto?

Valentina Ferragni e il messaggio misterioso in aereo: «Senza trucco e felice». Starà volando dal suo nuovo amore?

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è davvero passata? «Pace armata e a distanza»: cosa sta succedendo

«Amore secondo te assomigli a papà?»: la risposta di Leone a papà Fedez è epica

La vacanza dei Ferragnez

I Ferragnez hanno approfittato della giornata di sole per indossare il primo bikini dell'anno. Le foto che ritraggono l'intera famiglia sulla riva del mare di Dubai, tuttavia, hanno scatenato gli haters.

Tra i commenti, infatti, non mancano quelli velenosi di chi ha criticato la loro carnagione troppo chiara: «Tedeschi in vacanza in riviera», ha scritto qualcuno.

«Io ancora con il pigiama di pile e quattro gradi fuori», ha commentato un utente, sottolineando la notevole differenza di temperatura tra l'Italia e il luogo in cui i Ferragnaz stanno soggiornando.

«Ma vergognatevi c'è chi a Pasqua non ha soldi per comprare un uovo ai propri figli», ha commentato duramente un utente che ha ricevuto le repliche da altri: «Ah quindi chi può permettersi qualcosa in più non deve più fare nulla pensando a chi ne ha di meno?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA