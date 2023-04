Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è davvero passata? «Pace armata e a distanza»: cosa sta succedendo

di Redazione web

Tra Chiara Ferragni e Fedez è tornato il sereno. O almeno così sembra, da quando il rapper ha spiegato i motivi della sua assenza prolungata dai social - legati questioni di salute - e la moglie ha chiarito che tra i due non c'è mai stata alcuna crisi. Eppure, stando a una ricostruzione fatta dal settimanale Oggi, ci sarebbero alcuni dettagli tali da far pensare che tra i Ferragnez la pace sia «armata e a distanza».

La distanza

A giudicare dai contenuti pubblicati sui social - dei quali sono maestri indiscussi - la crisi sembra essere ormai lontana. Sono tornate le foto insieme, i ritratti di famiglia e le storie con reciproci tag. Eppure, a guardare più attentamente - sottolinea Oggi - è facile notare che sono sempre meno le occasioni in cui Chiara e Federico appaiono fianco a fianco. Lei è partita per due viaggi - da evidenziare, di lavoro - prima a Marrakesh e poi, dopo il rientro per i compleanni ravvicinati di Leone e Vittoria, per il Sudafrica. Lui è rimasto a Milano, dove si è dedicato ai figli e al suo podcast. Il dubbio insinuato dal settimanale è che la tempistica delle partenze non sia poi così casuale, e che Chiara faccia il possibile per stare lontana dal marito.

Le riprese interrotte

Oltre alle supposizioni, c'è poi un dato di fatto: le riprese per la seconda stagione di The Ferragnez, non sono ancora cominciate. La produzione Amazon ha seguito la coppia anche nel backstage del Festival di Sanremo, ma da allora le registrazioni si sono fermate e non è ancora chiaro quando (e se) ripartiranno. L'uscita della seconda stagione era prevista per maggio, ma al momento tutto tace.

