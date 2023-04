di Redazione web

Padre e figlio? Dipende dalla barba, parola di Leone. Continuano gli sketch divertenti tra Fedez e il primogenito Leo, che risponde a tono al padre. Seduti sul divano, inquadrati dal cellulare, il rapper chiede al figlio: «Amore, ma assomigli a papà?» e il piccolo risponde: «No». Ma ecco che il dialogo continua e il marito di Chiara Ferragni incalza: «Secondo te perchè no?» e la risposta di Leone fa sorridere.

Risposta netta

«Perchè tu hai la barba e io no» risponde diretto Leone che far sorridere il padre tanto da scrivere ironicamente sotto la story «Onesto». Padre e figlio sono sempre più legati e fanno sorridere i fan con scene di vita quotidiane. Idem con la secondogenita di casa Ferragnez, Vittoria che costantemente regala sorrisi ai genitori e ai milioni di follower. Sempre più affezionata al cane Mati, la piccola Vitto è costantemente col cagnolino più famoso d'Italia e spesso lo abbraccia o si getta su di lui con "poca grazia". Proprio come nelle stories di Fedez, dove Vitto è stesa per terra e abbraccia la Mati mentre il marito di Chiara Ferragni la riprende e scrive: «Tutto ok».

«Amore secondo te assomigli a papà?»: la risposta di Leone a papà #Fedez è epica https://t.co/s4miJldcgF — Leggo (@leggoit) April 5, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 22:12

